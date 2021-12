Papá de candidato ultraconservador chileno habría estado en el partido nazi

El aspirante ultraconservador a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, se encuentra en el ojo del huracán, luego de que The Associated Press revelara un supuesto documento de identidad de su papá, Michael Kast, que comprobaría que se unió al partido nazi –Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán- de Alemania, siendo menor de edad, en 1942. El ganador de la primera vuelta siempre sostuvo que su padre había sido reclutado, pero no que había militado en el movimiento, lo que se contradice con la información revelada por el medio de comunicación.