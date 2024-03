Papa Francisco telefoneó al padre de una joven italiana asesinada por su exnovio

La llamada fue posible gracias a la intervención del arzobispo de Bologna y presidente de la Conferencia Episcopal italiana, el cardenal Matteo Zuppi.

"Me llamó y me dijo 'te paso al Santo Padre'. Aunque no sea creyente, representa a dos mil millones de personas (católicos) y cuando escuchas sus palabras, sientes que todas esas personas te dan una palmada en la espalda y te apoyan", explicó Gino Cecchettin.

La joven, que estaba a punto de graduarse en ingeniería biomédica, fue asesinada el pasado noviembre por su exnovio, Filippo Turetta, arrestado días después en Alemania.