Papa se indignó: una mujer le pidió que bendijera a su “hijo perruno”

El papa perdió la paciencia. Durante la segunda conferencia sobre los Estados Nacionales de la Natalidad en Italia, el máximo jefe de la iglesia Católica relató dos hechos que vivió recientemente en el Vaticano y se mostró preocupado por el futuro. ¿Qué pasó?

Compartiendo escenario con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el papa Francisco manifestó su preocupación por la natalidad en Europa y, para ejemplificarlo, el pontífice relató dos historias que sucedieron en el Vaticano.

“¡Era un perrito!”

El papa narró: “Hace dos semanas, mi secretario estaba en la plaza y venía una mamá con un cochecito. Él se acercó para bendecir al bebé... ¡Y era un perrito!”, dijo en declaraciones recogidas por la prensa internacional.

Continuó relatando que en una ocasión él mismo perdió la paciencia con una mujer. “Hace quince días, en la Audiencia de los miércoles, yo iba a saludar, y llegué ante una señora, de unos cincuenta años más o menos; saludé a la señora, y ella abrió una bolsa, y me dijo: ‘Bendígamelo, mi bebé’. (Era) ¡un perrito! Ahí no tuve paciencia y regañé a la señora: ¡señora, tantos niños tienen hambre, y usted con el perrito!”.

Respecto a las anécdotas, el papa hizo una exhortación: “Hermanos y hermanas, estas son escenas del presente, pero si las cosas siguen así, esta será la costumbre del futuro, tengamos cuidado”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el papa se refiere al tema de las mascotas y del lugar que actualmente estas ocupan en la vida de las personas. En enero de 2022, el Pontífice criticó que en muchas parejas a los perros y a los gatos se les da el lugar de hijos.

“Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren más, pero tienen dos perros, dos gatos... Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos”, señaló el Papa Francisco en aquella oportunidad.