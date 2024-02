Parece el guion de una película de terror: Putin amenaza con activar sus 5.889 armas nucleares

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó que no está sobre la mesa la posibilidad de enviar soldados europeos o de la OTAN, enfatizando que existe un "consenso" en torno a mantener esta postura en el futuro. Otros líderes, como el ministro de Exteriores de Austria y el Secretario de Estado del Vaticano, han advertido sobre los peligros de una escalada militar en la región.

Las reacciones a la propuesta de Macron han sido mixtas. Mientras que algunos líderes europeos han expresado su apoyo a la idea de enviar tropas para ayudar a Ucrania, otros han rechazado firmemente la posibilidad. La OTAN ha dejado claro que no tiene planes de enviar tropas de combate a Ucrania, y países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, España, Polonia, República Checa y Hungría han declarado su negativa a enviar soldados a la región.

Panorama nuclear mundial

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también señala que, hasta la fecha, no se ha destruido físicamente ni una sola arma nuclear conforme a ningún tratado, y no hay negociaciones activas sobre este tema. Según el SIPRI, más de la mitad de la población mundial vive en países que poseen armas nucleares o son miembros de alianzas nucleares. Sin embargo, la mayoría de estas armas están concentradas en manos de nueve países.

Estos países son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. De entre ellos, dos naciones, Rusia y EE.UU., poseen cerca del 92% del total de armamento nuclear en el mundo.

El director del SIPRI, John Wright, señaló que los países no nucleares se comprometieron a no obtener armas nucleares, mientras que los poseedores de este tipo de armamento se comprometieron a tomar medidas para deshacerse de ellas. Sin embargo, este compromiso no se ha materializado en una destrucción significativa de arsenales nucleares, lo que representa un desafío continuo para la seguridad mundial.