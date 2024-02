Parlamento Europeo rechaza elecciones en Venezuela sin la participación de Machado

El Parlamento Europeo emitió una condena contundente este jueves respecto a la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado en Venezuela, advirtiendo que no reconocerá las elecciones ni sus resultados si el régimen chavista persiste en su negativa de permitir su participación como candidata.

La resolución no vinculante, aprobada por el Parlamento Europeo, también declaró que la Unión Europea (UE) no considerará enviar ninguna misión de observación electoral a Venezuela si no se cumplen ciertas condiciones, entre ellas la participación de Machado en los comicios.