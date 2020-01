Piden que se levante inmunidad a Puigdemont

El Tribunal Supremo español (TS) pidió al Parlamento Europeo (PE) que levante la inmunidad del expresidente independentista regional de Cataluña, Carles Puigdemont y su antiguo colaborador en el Gabinete, Toni Comín, que fueron elegidos eurodiputados en los comicios del 26 de mayo de 2019.

Ambos residen en Bélgica, prófugos de la Justicia española, procesados por sedición y malversación en España en relación con el proceso independentista ilegal catalán de 2017.

El presidente del TS, Carlos Lesmes, informó ayer al presidente del PE, el italiano David Maria Sassoli, de la solicitud del juez español Pablo Llarena para que se suspenda su inmunidad y sean entregados a España. La Eurocámara confirmó que recibió la petición y la estudiará.

Llarena decidió mantener las euro-órdenes de detención y entrega que pesan sobre Puigdemont y Comín, si bien estas quedan de facto paralizadas hasta que la Cámara Europea se pronuncie sobre el suplicatorio.

No podrán ser detenidos si el PE no levanta su inmunidad, a no ser que regresen a España, donde hay orden judicial de arrestarlos.

Llarena es el juez encargado del instruir la causa judicial del proceso independentista, por el que fueron condenados en octubre pasado otros nueve líderes independentistas catalanes a entre nueve y 13 años de prisión, e inhabilitación por esos mismos delitos, según cada caso, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.

Puigdemont y Comín entraron ayer por primera vez a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

