El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha dicho que no ve razón para mantener la moratoria autoimpuesta por Pionyang sobre pruebas nucleares y de misiles de largo alcance para favorecer el diálogo con EE.UU. y advirtió que desplegará pronto una “nueva arma estratégica”.

En su discurso para concluir la quinta reunión plenaria del actual Comité Central del Partido de los Trabajadores, Kim aseguró que no ve razón para preservar la medida activada por Pionyang desde 2018 sobre este tipo de pruebas de armas de destrucción masiva ante lo que considera una falta de propuestas por parte de Washington.

Las palabras de Kim, pronunciadas en la cuarta y última sesión del plenario celebrada el pasado martes y reproducidas ayer por la agencia estatal KCNA, suponen un importante revés para las atascadas negociaciones sobre desnuclearización.

No obstante el mariscal norcoreano, que este año optó por no pronunciar un discurso de Año Nuevo en favor de que la propaganda, no cerró completamente la puerta al diálogo al decir que Pionyang potenciará su capacidad nuclear dependiendo de la “futura actitud de EE.UU.” hacia su país.

Kim afirmó que Washington ha respondido a la moratoria del régimen con ejercicios militares llevados a cabo conjuntamente con Seúl y con nuevas sanciones.

“Bajo semejantes condiciones, ya no hay fundamento para nosotros en lo que se refiere a mantener este compromiso unilateral (de suspender pruebas de armas) durante más tiempo”, aseguró ante las élites del partido único norcoreano.

“Los actos hostiles y la amenaza nuclear contra nosotros van en aumento”, advirtió según KCNA Kim, que aseguró que “el mundo será testigo de una nueva arma estratégica que estará en posesión de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial del país) en un futuro cercano”.