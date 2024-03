Polémica por intención de consumo de drogas por parte de Carín León en pleno concierto

El cantante mexicano Carín León generó controversia y críticas después de hacer comentarios que fueron interpretados como una intención de consumo de drogas durante un concierto en México.

Durante su presentación en Hermosillo, Sonora, el cantante expresó: "La neta con esta rola se me antoja irme al baño y echarme un perico, para que les voy a decir que no, si sí, como buen hermosillense. ¡Derecho y al que no le guste es su problema no el mío, arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera compas!"