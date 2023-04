José Antonio Potes Cáez, de 27 años, viajó hacia El Salvador, el país centroamericano que ha dado de qué hablar en los últimos meses debido a las medidas que ha tomado el Gobierno de Nayib Bukele para disminuir las cifras de homicidios a cero, y no contaba con que iba a ser detenido por efectivos policiales.

Cuando el joven llegó al país, al parecer en el mes de enero, con intensiones de trabajar, fue detenido por la Policía y acusado, directamente, de ser miembro de las Maras, una de las pandillas de este país centroamericano.

José Antonio es de Riofrío, Valle del Cauca, y según contó su familia a Noticias Uno, permanece en la megacárcel que fue creada a las afueras de San Salvador y tiene capacidad para 40.000 privados de la libertad.

“Todos los días me acuesto y me pongo a llorar (...) no me lo dejan ver por el régimen que hay allá”, contó Eliana, madre del joven detenido por los policías del Gobierno de Bukele.

Por su parte, la pareja de Potes Cáez, Claudia Marcela García, relató a dicho noticiero que personas que presenciaron la captura del padre de su hijo afirmaron que lo acusaron de ser parte del grupo Mara 18 de Colombia.

Pese a que en el país no reporta antecedentes judiciales, sí tiene un tatuaje con una fecha especial en el pecho, hecho que para las autoridades de El Salvador lo vincularía con un grupo delincuencial.