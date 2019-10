$!Pragmatismo o claudicación

“Las fuerzas federales estaban rebasadas, el grupo delincuencial que trataba de rescatar a Ovidio era muy superior al de los militares, tenían mejores armas y conocían a la perfección el terreno. Habrían abatido a decenas de militares si el operativo seguía su curso, sin olvidar que los tiroteos en varios puntos de Culiacán se intensificarían. Si bien se evitó una matanza, esta decisión no ayudó en nada a acabar con la inseguridad, tampoco abonó al Estado de Derecho y no sirve como paliativo para enfrentar a la delincuencia organizada”, reconoce.

De otro lado, aunque la justificación de este hecho pasa por un acto humanitario, en términos de la protección a civiles inocentes. En el ámbito legal y militar queda un manto de duda.

Esto, según Escobar, porque se renunció al legítimo derecho del Estado de capturar a un prófugo y segundo, porque demostró que el Estado mexicano tiene dificultades serias para controlar a grupos ilegales, lo cual afecta su legitimidad, y abre un posible escenario de escalamiento de grupos ilegales.

AMLO, ha sido un crítico del enfoque “militarista” que sus predecesores dieron al conflicto con los ‘narcos’, en lugar propone atender las “raíces sociales” del crimen.

Para Chevuk Jiménez, director de ‘Entre Comillas’, medio de comunicación mexicano, la decisión en el escenario humanitario se aplaude al evitar una tragedia más grande. En el campo militar, señala, demeritaron el poder del Cartel de Sinaloa.

“Se les olvidó que a pesar de que el ex líder está preso en Nueva York, aún es el Cartel más poderoso. Omitieron el resguardo a las Zonas Militares donde hay casas en las que habitan las familias de los soldados. Si bien los agresores nunca lograron traspasar los cercos puestos por las autoridades, sí lograron generar caos en Culiacán. El error más grande fue no trabajar en conjunto con la Marina, ellos tienen más experiencia en este tema”, argumenta.

En este sentido, para David Augusto Peña, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, lo que quedó en juego fue el rumbo de una política de Estado efectiva frente a aspectos de seguridad.

“Cualquier decisión que tome un Jefe de Estado siempre tendrá consecuencias, no solamente en las apreciaciones de los ciudadanos o de la comunidad internacional, sino en el ámbito legal y constitucional. Puede dar lugar a investigaciones y a no solo perder legitimidad y gobernabilidad, dependendiendo del marco jurídico de México”, expone Peña.

Ante la evidente estrategia fallida, que según Jiménez no es la más aplaudida por la población, pero sí la necesaria, es de reconocer la determinación de las autoridades al aceptar que se equivocaron.

“Si esto hubiera sucedido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón o Vicente Fox jamás hubieran aceptado las fallas y probablemente el discurso sería diferente, porque tampoco se hubieran conocido las causas ni las circunstancias por las cuales se realizó la liberación”, recalca.

Imagen favorable

Contrario a lo que pudiera pensarse, la decisión de AMLO parece no afectarle, su popularidad se mantiene prácticamente intacta.

Una encuesta revelada hace unos días por uno de los diarios más importantes de México muestra que el nivel de aprobación ciudadana a Andrés Manuel López Obrador registra 67% y no se ha movido significativamente de su promedio mensual.

“López Obrador obtuvo 67% de aprobación a su trabajo y 31% de desaprobación, mientras el mes anterior la aprobación era de 68% y la desaprobación de 30%. A mediano plazo no veo que estos números se muevan, es muy nutrido el grupo que apoya al hoy presidente mexicano desde hace muchos años”, manifiesta Ventura.

“Hay que ser muy claros, la popularidad hacia AMLO no radica en un operativo fallido o no. Hasta ahora no se ha visto afectado, salió a aceptar sus errores, ponderó la vida de los inocentes por encima de la detención del capo. Y sinceramente, capturado o no Ovidio, la situación del país no va a cambiar, por eso no le afecta al presidente”, evidencia el Director de ‘Entre Comillas’.

La libertad de Guzmán lleva a que los integrantes del Cartel de Sinaloa estén más atentos, porque el gobierno mexicano anunció que sí concretará la orden de detención y extradición de Ovidio. ¿Cuándo? No se sabe.