“Actualmente la ley no permite negar el ingreso de niños a las escuelas. Por tanto hay que cambiar la ley. Y la ley debe establecer dos cosas: no aceptar en las escuelas a niños que no dominen el ruso y exigir que estudien la lengua en centros especializados”, afirmó en rueda de prensa, según la agencia Interfax.

Fadéyev salió así al paso de la propuesta presentada la víspera por el líder del partido socialdemócrata Rusia Justa, Serguéi Mirónov, quien llamó a limitar al 10 % el número de escolares sin conocimiento de ruso en cada aula.

En su opinión, las enmiendas que vetarían el ingreso de hijos de migrantes a las escuelas comunes permitirían “cumplir con la Constitución, educar al niño y darle la posibilidad de estudiar normalmente en una escuela”.

“La ley debe ser enmendada”, recalcó, al señalar que “el Ministerio de Educación ya trabaja al respecto” para su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2024.

Este martes el líder socialdemócrata ruso defendió limitar el acceso de hijos de migrantes con el argumento de que su presencia incide en la adaptación escolar tanto de quienes no saben hablar la lengua como de quienes la dominan.

“La presencia en las escuelas comunes de escolares que hablan mal en ruso crea una situación pedagógica especial, para la cual se necesitan pedagogos especializados” que sepan enseñar el ruso como lengua extranjera, explicó.

Si bien el Partido Comunista de Rusia apoyó la propuesta, al considerar que es necesario resolver el problema migratorio “desde el punto de vista de la identificación nacional y cultural”, el presidente de la Federación de Migrantes de Rusia, Vadím Kozhénov, la consideró irrealizable.

“Eso es algo imposible. En Kaluga (200 kilómetros al sur de Moscú) la mitad de los escolares son hijos de migrantes. ¿Cómo van a hacer para que sea un 10 %?”, cuestionó.

Kozhénov denunció que el líder socialdemócrata “se dedica al populismo” en vez de “pensar en la creación de programas de enseñanza preescolar adicional”.

En la actualidad Rusia acoge, según investigaciones de la Presidencia rusa, alrededor de 3 millones de migrantes, una cifra considerable, aunque menor que antes de la pandemia de coronavirus, cuando ascendió a unos 4,5 millones.

El nivel demográfico ruso, tendiente a la baja, obliga a las autoridades rusas a considerar la migración, especialmente de las antiguas repúblicas postsoviéticas de Asia Central, como una de las vías para frenar la reducción de la población.