No fue casualidad que Colombia haya sido elegida como sede del lanzamiento global del Informe de Desarrollo Humano, que todos los años publica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 27 años que lleva el informe, es el primer país latinoamericano que tiene este honor.

En el último año, Colombia subió 11 puestos (del 90 al 79) en el listado de 189 países que se miden para el reporte, y fue calificado como un “caso de éxito” por los responsables del informe.

“Cuando hacemos la comparación a través del tiempo, vemos que en 15 años Colombia avanzó 16 lugares. Yo creo que esos son indicadores muy concretos, objetivos, que nos llevan a decir que es un desempeño sobresaliente”, afirma Luis Felipe Gómez, director para América Latina del PNUD.

Le puede interesar: Gobierno revivirá proyecto de 16 curules para las víctimas en el Congreso

Además, fue un reconocimiento a los esfuerzos que se vienen haciendo por lograr una sociedad más equitativa.

“Una de las razones por las que hace unos tres o cuatro meses pensamos en Colombia al escoger dónde haríamos el lanzamiento fue precisamente el papel central que el Plan Nacional de Desarrollo le pone a la equidad”, agrega Gómez.

El Índice de Desarrollo Humano comenzó a medirse en 1990, como resultado de los trabajos de Amartya Sen, premio Nobel de Economía, que llegó a la conclusión de que el desarrollo económico no se podía medir solo por el nivel de ingresos, sino que debía tener en cuenta variables como el acceso a la educación o el cubrimiento de las necesidades básicas.

Situación en 189 países

Por ese motivo, el informe sobre el desarrollo humano, que elabora anualmente el PNUD y en el que evalúa la situación de 189 países, tiene en cuenta variables como las diferencias de género, la expectativa de vida, el acceso a servicios públicos y los años de escolaridad, entre muchas otras variables, además del ingreso per cápita.

Desde que se empezó a elaborar el informe, Colombia ha mejorado sostenidamente. En 1990, el Índice de Desarrollo Humano del país fue de 0.600 (entre más cerca de 1, mejor es el desempeño). En el año 2000 ya había subido a 0.662; en 2010, a 0.729, y en 2018, a 0.761.

“Colombia tiene el mejor desempeño en desarrollo humano desde que existe la medición de la ONU”, destaca el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez.

Esa mejora representa los avances que desde hace dos décadas viene haciendo el país en prácticamente todos los indicadores que se miden en el informe.

La expectativa de vida pasó de 70,9 años en 1999 a 77,1 años en 2018 y el ingreso per cápita, de 5,495 a 12,897 dólares diarios, mientras que el número de personas en riesgo de pobreza multidimensional bajó de 8,3 % en 2008, a 6,2 % en 2018.

“Yo tengo una hija que tiene cuatro semanas de nacida. Cuando mi mamá nació, en 1960, los años de escolaridad promedio que tenía eran cuatro años. Mi mamá podía estudiar cuatro años en promedio cuando nació. Mi hija puede estudiar hasta 12 años en promedio. Se ha triplicado el número de años de escolaridad promedio que tiene una mujer en Colombia en una generación”, explicó el director de Planeación.

Pese a estos avances, que no han sido solo resultado de un gobierno sino de unas políticas públicas sostenidas a lo largo de las últimas décadas, el informe del PNUD advierte que ya no son suficientes sino que debe trabajarse en otros factores que hoy por hoy pueden ser fuente de desigualdad.

“No es suficiente avanzar solo en el nivel de ingreso, en los años de escolaridad o en la esperanza de vida al nacer, indicadores en los que Colombia ha tenido avances contundentes, sino que también es necesario resolver otro tipo de desigualdades: por ejemplo, en 1990 no era importante si alguien no tenía acceso a un computador o internet banda ancha; hoy, si una persona no tiene acceso a banda ancha, puede ser más difícil estudiar o conseguir trabajo”, reconoce Rodríguez.