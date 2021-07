Esto no es excepción de HULU. La compañía de streaming perteneciente a Disney, es una de las más populares del mundo, por el amplio catálogo que ofrece. Así y todo, la barrera geográfica de HULU es muchísimo más poderosa que competidores como Netflix o Amazon Prime. Para poder ver desde Brasil, contenido que solo se encuentra apto para los Estados Unidos, no bastará con una conexión gratis a cualquier VPN. Los ‘firewalls’ son muchísimos más fuertes y difíciles de pasar. Solo varias empresas han logrado esquivar estas prohibiciones y de eso vamos a hablar hoy.

No cualquier VPN servirá a la hora de sintonizar HULU. Los gratuitos suelen devolver errores de proxy que hacen difícil la visualización de cualquier contenido. Difícil pero no imposible. Solo basta encontrar el VPN correcto que pueda encriptar el tráfico de tu computador hacia la aplicación de HULU. Para eso recomendamos: NordVPN, Surfshark, ExpressVPN, CyberGhost, PrivateVPN, VypyrVPN, según ha probado el portal especializado Vpnetic. Todos estos servicios pagos le traerán velocidad a tu navegador y podrás disfrutar de todas las películas y series que ofrece HULU US, sin necesidad de encontrarte dentro de USA. Estos VPN han encontrado la manera de evitar el avanzado y minucioso bloqueo para ofrecerte el servicio completo que te merecés.

Asimismo, la información que te proveemos puede cambiar día tras día. HULU, al igual que en otras plataformas, han encontrado la manera de bloquear las conexiones de los VPNs más famosos. Probablemente tendrás que probar con varios hasta encontrar uno que funcione correctamente. NordVPN suele ser uno de los VPNs más efectivos, sin importar lo que se le pida. Su programación es tan consistente que es complicado de inhabilitarse. Pero por dicha consistencia se ha vuelto muy conocido, y no tardará mucho HULU en encontrarle la vuelta para dejarlo fuera de competencia. HBO Max por ejemplo, a pesar de ser una de las más nuevas en el mercado ha bloqueado con éxito el servicio de la mayoría de los VPNs, y se ha vuelto muy difícil de burlar.

La clave de todo es el ‘momentum’. A la hora de asociarse a HULU, te pide que brindes la información de tus computadores en los primeros 30 días desde que te has logueado. Así limita el tipo de dispositivos con los cuales podrás acceder al servicio. Si uno está consciente de esto, podrá rodear el ‘ban’ con mayor efectividad.