La nueva reforma tributaria fue el primer decreto ley firmado por el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, tras decretar la “muerte cruzada”, que disuelve la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y adelanta las elecciones generales.

Lasso decidió que este documento, que amplía el techo de exoneraciones tributarias en función del número de miembros de cada familia, sea el primero en salir durante este periodo extraordinario en el que podrá gobernar mediante decretos hasta que asuma su sucesor.

La nueva reforma tributaria, que modifica parcialmente la reforma aplicada por Lasso al poco de llegar al poder, había sido presentada la pasada semana en el Palacio de Carondelet, la sede del poder ejecutivo.

Bajo un principio de progresividad, el decreto contempla un aumento de los gastos deducibles anuales, que podrá ser de hasta 15.294 dólares (unos 14.102 euros) dependiendo del número de cargas familiares.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en Ecuador existen 341.000 contribuyentes que pagan impuesto a la renta, y con la reforma tributaria se beneficiará directamente al 99,8 %, es decir, a 340.318 contribuyentes, que tendrán, cada uno, un ahorro promedio de 558 dólares en su pago del impuesto a la renta.

Asimismo, la nueva reforma tributaria crea una tasa del 15 % de impuesto a la renta para las casas de apuestas deportivas.

La “muerte cruzada”

El escenario de la “muerte cruzada” que implica la disolución de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y el adelanto de elecciones generales rondaba el panorama político de Ecuador desde hacía un año y terminó concretándose ayer.

El presidente de Ecuador recurrió a este recurso extraordinario que contempla la Constitución ecuatoriana de 2008, impulsada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Sin embargo, en los primeros meses de 2022, el Ejecutivo ya había valorado la posibilidad de echar mano de la “muerte cruzada” cuando no llevaba todavía un año en el Gobierno, al ver tumbada en la Asamblea la Ley de Inversiones, uno de los proyectos insignia de Lasso para dinamizar la economía.

En aquel momento, un sector del Gobierno se mostró a favor de ir a la “muerte cruzada”, pese al poco tiempo que llevaba en el poder el mandatario, que finalmente optó por buscar alternativas a su reforma y tratar de generar puentes y consensos con parte de la oposición.

Crisis por estabilizar

De esta forma, el mandatario sacrifica parte de la segunda mitad de su mandato presidencial a cambio de evitar su posible destitución bajo una acusación de supuesto peculado, que desde un inicio ha rechazado y calificado como una invención de sus opositores, a los que ha acusado de buscar un “asalto institucional”.

Semanas atrás, y de manera “off the record”, un ministro del actual gabinete que acompaña a Lasso había adelantado a EFE que, en caso de no contar con los votos suficientes, no dudarían en aplicar la “muerte cruzada” ante la seguridad de la inocencia del presidente y de evitar que la oposición lograse su objetivo.

Así se resolvió una crisis latente desde prácticamente el inicio del mandato de Lasso y que no está exenta de prolongarse o agudizarse si el movimiento indígena y otras organizaciones sociales deciden realizar protestas contra la decisión del mandatario de los ecuatorianos.

Reacciones

Estados Unidos aseguró ayer que su relación con el Gobierno de Ecuador permanece “fuerte” tras la decisión del presidente del país, Guillermo Lasso, de disolver la Asamblea Nacional. El portavoz del Departamento de Estado Vedant Patel dijo: “Nuestra relación bilateral con el Gobierno de Ecuador y con el pueblo ecuatoriano permanece fuerte”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró ayer que no habrá inestabilidad política o violencia en Ecuador. “No creo yo que haya inestabilidad y, además, no lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto, así sea con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones, entonces que participen todas las fuerzas políticas y no creo que haya violencia política”.

El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) solicitó ayer unidad, humildad y desprendimiento después de que el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, haya decretado la “muerte cruzada”. Aseguró que “es la hora ciudadana” y pidió “cabeza fría” para que no se repita el triunfo electoral del correísmo en las últimas elecciones locales del 5 de febrero.