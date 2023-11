En una reveladora entrevista con la BBC para el documental “BBC Principal Sospechoso: ¿Quién se Llevó a Madeleine McCann?”, Wolters ha compartido la impactante noticia de que creen saber dónde ocurrió el asesinato. A pesar de que no se ha encontrado ningún rastro de Madeleine, los investigadores sostienen la preocupante creencia de que ya no está viva.

El principal sospechoso en este angustiante caso es Christian Brueckner, un ciudadano alemán de 45 años que actualmente se encuentra tras las rejas cumpliendo una condena por la violación de una anciana estadounidense en la zona sur de Portugal, en el Algarve, durante el año 2005. Además, Brueckner enfrenta acusaciones pendientes por violaciones y exhibicionismo en el mismo país. Wolters anunció en junio de 2020 que Brueckner era el único sospechoso del caso y que la investigación estaba resuelta en un 90%. Sin embargo, han transcurrido más de tres años desde esa declaración y Brueckner aún no ha sido llevado a juicio.

Este caso ha estado rodeado de controversia y fallos en la investigación desde el primer día, pero, gradualmente, parece que el cerco se estrecha en torno a Brueckner. En un sorprendente giro, la Policía de Portugal ha emitido disculpas a los padres de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en el Algarve en mayo de 2007. Una delegación de altos funcionarios viajó desde Lisboa a Londres el lunes 30 de octubre para reunirse con Gerry McCann, el padre de Madeleine, y ofrecer disculpas por la manera en que los detectives investigaron el caso y trataron a la familia.

Las autoridades portuguesas han admitido que su investigación inicial no se llevó a cabo adecuadamente, ya que no se le otorgó la debida importancia a la desaparición de menores y no se consideró la situación de los padres como extranjeros en un entorno desconocido. Cuatro meses después de la desaparición de Madeleine, Kate y Gerry McCann fueron interrogados por los detectives, que los señalaron como sospechosos de haber organizado un secuestro y de haber ocultado el cuerpo. Esta acusación se basó en una interpretación errónea de un análisis de ADN realizado en el Reino Unido. Como resultado, los McCann fueron declarados sospechosos familiares en septiembre de 2007. Sin embargo, esta condición fue levantada cuando el fiscal general portugués archivó el caso en julio de 2008 por falta de pruebas.

Este nuevo desarrollo en el caso de Madeleine McCann arroja luz sobre una historia que ha mantenido al mundo en vilo durante más de una década. La desaparición de la pequeña de 3 años mientras estaba de vacaciones con su familia en Portugal ha sido uno de los casos de personas desaparecidas más notorios e impactantes en la historia reciente.