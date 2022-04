El video muestra el momento en el que una luz a gran velocidad y se ve como irrumpe en las faldas del volcán Popocatépetl la cual no causó ningún impacto o temblor. Captura de video / VANGUARDIA

“Los retos y dificultades que nos esperan son muchos y de gran magnitud en el mundo, en el continente y en nuestro propio país. Viéndolos a los ojos les puedo decir que vinimos a servir y no a servirnos. Estamos para servir, seguimos para adelante Costa Rica lo mejor está por venir, vamos para adelante”, expresó Chaves.

A “trabajar juntos”

Luego de su paso por el Banco Mundial (BM), Chaves fue ministro de Hacienda de Costa Rica entre diciembre de 2019 y mayo de 2020 en el actual Gobierno del presidente Carlos Alvarado.

“Comprendo que en una campaña electoral se dicen muchas cosas todo, cambio crea incertidumbre y en muchos casos amenaza privilegios, pero yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar un profundo y positivo cambio en la forma de gobernar a una Costa Rica democrática”, manifestó Chaves.

El economista añadió que: “hace mucho tiempo entendí que en democracia la ley es el espíritu del Estado costarricense que se lleva en sus genes y con la convicción de que los males de la democracia solo se corrigen con más democracia”.

“Nunca aceptaremos la imposición y la arbitrariedad de quien quiera que esté gobernando incluyéndome a mí”, apuntó.

Chaves saludó y envió su reconocimiento al candidato Figueres del Partido Liberación Nacional, y le pidió “humildemente” a él y a su bancada “trabajar juntos”.

La jornada electoral fue nuevamente marcada con un 42,6% del nivel de abstencionismo, situación por la cual Chaves señaló que va a “trabajar con más fuerza y patriotismo para construir nuevos consensos, con la humildad de unos y generosidad de otros haremos lo imposible por devolverles la confianza”.

Chaves, de 60 años, apostará por acciones en materia económica para reducir trámites y facilitar la acción empresarial, reducir cargas sociales, exigir resultados a las instituciones públicas, generar empleos, atraer más inversión extranjera y bajar el costo de la canasta básica mediante decretos.

La campaña de Chaves estuvo marcada por un fideicomiso privado que habría financiado gastos de su campaña, lo cual sería ilegal, así como por las denuncias de acoso sexual que fueron interpuestas en su contra cuando fue funcionario del Banco Mundial.

El candidato ha insistido en que los hechos denunciados nunca ocurrieron y que todo fue un “malentendido” por parte de sus compañeras.