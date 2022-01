Es la segunda compañía que se ve obligada a estas suspensiones, después de que lo hiciera Norwegian, ambas con sede en Miami.

Royal Caribbean señaló que la decisión es el “resultado de las circunstancias actuales relacionadas con la COVID-19 en todo el mundo”.Los barcos afectados son el “Vision of the Seas”, “Jewel of the Seas”, “Symphony of the Seas” y “Serenade of the Seas”, este último hasta el 26 de abril.

Precisó que el “Vision of the Seas” no navegaba con pasajeros y estaba programado reiniciar los cruceros el 24 de enero desde Fort Lauderdale.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, en inglés), todos los cruceros que están operando en el país con pasajeros, cerca de un centenar, están bajo investigación tras reportar casos de contagio a bordo en la última semana.

“Sabemos cuánto tiempo y esfuerzo se dedican a planificar sus vacaciones, y lamentamos el impacto en sus planes”, escribió el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, Michael Bayley, en un correo electrónico a los pasajeros.

El miércoles pasado Norwegian anunció la cancelación y modificación de ocho itinerarios previstos, algunos hasta abril próximo.

El jueves pasado los CDC aumentaron su advertencia de viaje para cruceros al más alto nivel y urgieron evitar estos barcos, incluso a personas vacunadas.