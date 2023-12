$!Rusia y Ucrania rechazan posible negociación, Kiev podría movilizar más soldados

Rusia y Ucrania coinciden en la ausencia de condiciones para abrir negociaciones de paz entre el estancamiento de la contraofensiva ucraniana y la creciente iniciativa de las tropas rusas, mientras Kiev se plantea movilizar hasta medio millón de hombres.

“Realmente consideramos que el tema de las negociaciones no está vigente. Ya hemos repetido en varias ocasiones que no existen bases para estas conversaciones, no hay fundamento ni premisas para ellas”, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.