Nasser Al-Khater, presidente de la comisión organizadora del Mundial, dijo en una entrevista a CNN que todos los turistas y fans del fútbol son bienvenidos, pero que la exhibición pública está mal vista en su sociedad.

“La gente vive en Qatar como en cualquier otro país. Lo que digo es que en otros lugares hay más indulgencia para una manifestación pública de afecto. Aquí somos más modestos y conservadores. Lo que le pedimos a los fans es que respeten esto”, se le escuchó decir a este dirigente del fútbol.

Durante los 28 días que duró el Mundial de Rusia 2018, la Fifa reportó una cifra de 7´700.000 visitantes en todos sus eventos, por lo que se espera una llegada similar de futboleros a la cita de Qatar.

Nasser Al-Khater aseguró que su país es hospitalario y que respetan las diferentes culturas y por eso “estamos seguros que los fans también nos respetarán”.

Qatar, con una población de 2.8 millones de personas, aún considera ilegal la unión entre parejas del mismo sexo.

Estas declaraciones entran en contexto cuando el australiano Josh Cavallo, futbolista homosexual, declaró que sentía miedo con viajar a Qatar porque escuchó que allí “aplican la pena de muerte a la gente gay”.

“El Mundial es en Qatar y saber que allí no apoyan al colectivo gay, me aterra. Me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional”, manifestó este lateral izquierdo de 22 años.

Frente a esas afirmaciones Al-Khater respondió que esa noción de inseguridad es falsa y reiteró que “todo el mundo es bienvenido a Qatar”.

Según Asher & Lyric Fergusson, portal que creó un índice de peligro para viajeros Lgbtiq+, el país que acogerá el Mundial es uno de los que más riesgos representa para esta comunidad.

En una lista de 150 países, Qatar es el séptimo más peligroso para los gays, quienes hacen parte de la comunidad. Según ese portal, allí “cualquier acto homosexual resultará en uno a tres años de prisión, flagelación o pena de muerte bajo la ley Sharia”.