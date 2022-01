El Diario El Colombiano señaló que su detención en territorio panameño se dio mientras el vuelo comercial en el que se movilizaba hacía allí escala hacia Colombia, país al que fue deportado desde Jamaica luego de que Haití no remitiera pruebas suficientes para que se autorizara su extradición por cuenta del magnicidio.

La detención del sargento (r) Palacios en Panamá, efectuada en el aeropuerto internacional de Tocumén, se dio con base en una circular roja de Interpol que se emitió por, presuntamente, un posible expediente de tráfico de armas que tendría pendiente en Estados Unidos, país que habría emitido la circular roja.

Fuentes judiciales y diplomáticas confirmaron que ahora la situación jurídica de Palacios depende de Panamá, porque su sistema judicial debe definir si permite que siga su tránsito de deportación hacia Colombia o si lo envía directamente a Estados Unidos por cuenta del pedido de captura internacional de Interpol.

Además, según información extraoficial, sobre Palacios pesaría otra circular roja emitida por Puerto Príncipe relacionada, precisamente, con el magnicidio de Moïse, la cual también puede ser analizada por Panamá para definir el futuro judicial y territorial del sargento retirado.

¿Quién es Palacios?

Mario Antonio Palacios fue detenido en Jamaica en octubre del 2021 por entrar ilegalmente a ese país desde República Dominicana, cargo por el que se emitió la orden de deportación.

Y, en ese contexto, es que su deportación hacia Colombia se ordenó porque el gobierno de Haití no le facilitó al de Jamaica la información suficiente para vincularlo con el magnicidio del presidente Moïse.

“La información proporcionada no lo vinculaba con el asesinato y esencialmente indicaba que era sospechoso de un intento de robo a mano armada, sin ningún detalle”, indicó el Gobierno de Jamaica, el 2 de enero.

Claude Joseph, exprimer ministro de Haití, había alertado que Palacios no sería deportado a Puerto Príncipe por la falta de pruebas para relacionarlo con el crimen: “Es un duro golpe para la investigación. Lamentablemente, el equipo actual no ha realizado ningún seguimiento, aunque las autoridades colombianas me han asegurado su cooperación. No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moïse”.