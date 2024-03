Steven Mnuchin, exsecretario de Tesoro, anunció que buscará la forma adquirir TikTok en EE. UU.

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció que está organizando un consorcio de inversionistas con el objetivo de adquirir TikTok.

Esta declaración llega poco después de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley que obligaría a ByteDance, empresa de telecomunicaciones china, dueña de la red social, a vender TikTok o enfrentar una prohibición en Estados Unidos.

Mnuchin expresó su apoyo a la legislación y su creencia en la venta de TikTok durante una entrevista en el programa “Squawk Box” de CNBC. También afirmó que es una oportunidad comercial importante y que está trabajando en formar un grupo de inversionistas para llevar a cabo la adquisición, aunque no especificó quiénes participarían en el acuerdo. Lo que si advirtió el exsecretario es que ningún de los inversionistas poseerá más de 10% de la red social. Así mismo, bajo la nueva propiedad, cabe la posibilidad de que los dueños se renueven tras la adquisición.

Lea también: Italia multa a TikTok con 10 millones de euros por el reto de “la cicatriz francesa”

De la misma manera, Mnuchin es optimista frente a la postura de China frente a una hipotética venta. Cree que el gobierno del país asiático no se opondrá a este hecho siempre y cuando no haya una transferencia de tecnologías. TikTok aún no se ha pronunciado al respecto.

Este posible acuerdo no sería el primero en el que Mnuchin está involucrado desde su salida del Tesoro. Recientemente, Liberty Strategic Capital, la firma de Mnuchin, fue uno de los principales inversores en una ronda de financiación de mil millones de dólares para el New York Community Bancorp, destinada a estabilizar la institución financiera.

El revuelo generado alrededor de la red social se generó tras un proyecto de ley que se aprobó en el país norteamericano en el que se prohibiría el uso de TikTok en este país, por presuntos riesgos a la seguridad de la nación, ya que Pekin presuntamente la estaría utilizando para espiar al gobierno estadounidense.

Le puede interesar: La nueva sensación en TikTok: los videos más virales del director de la Dian

Según los ponentes, existe un riesgo latente a la seguridad de Estados Unidos en tanto que atentaría contra sus intereses a través de varios canales como la presunta recolección de datos gracias a la dirección IP que almacena datos de ubicación y contactos, espionaje corporativa y unas alegaciones sobre una aparente influencia (moldeamiento) de la opinión pública estadounidense.

Información de: El Colombiano.