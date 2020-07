$!Supremo de EE.UU. ordena a Trump mostrar su declaración de impuestos a tribunal

El primer caso en cuestión tiene que ver con un fiscal de Manhattan, Cyrus Vance Jr., quien reclama las declaraciones de impuestos de Trump por un período de ocho años, en conexión con una investigación por el pago de dinero a dos mujeres que aducen que tuvieron relaciones sexuales con el presidente.

En el caso, los jueces fallaron que la fiscalía puede acceder a los documentos fiscales del presidente. Siete jueces fallaron a favor -incluidos los postulados por Trump- y dos en contra.

Trump se ha negado a difundir sus declaraciones impositivas bajo el argumento de que sus impuestos están bajo auditoría.

Su sobrina, Mary Trump, quien publicó el mes pasado un revelador libro de memorias, bajo el título Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (en español: “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”) describe al mandatario republicano como un fraude y un intimidador.

Igualmente en el libro, cuya publicación intentó impedir la Casa Blanca, relata cómo ella proporcionó documentos fiscales al diario The New York Times, que los utilizó para publicar un extenso artículo sobre los “dudosos esquemas de impuestos de Trump durante la década de 1990, incluidos casos de absoluto fraude, que aumentaron enormemente la fortuna recibió de sus padres”.