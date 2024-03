Los juegos alternativos triunfaron en Los Ángeles

Disparos y luchas interactivos, secuelas y cascos de realidad virtual se vieron en la feria de videojuegos E3, pero la explosión de juegos alternativos e independientes también se dejó sentir en Los Ángeles.

A decir de los medios especializados, la realidad virtual y los títulos gigantes de acción fueron los verdaderos protagonistas de la feria E3 de Los Ángeles. Las grandes compañías del sector no le dedicaron demasiado espacio a los juegos alternativos e independientes, desde luego menos que en 2014.

Pero eso no quiere decir que el visitante no hubiera encontrado pequeñas joyas innovadoras y creadores con ganas dictar otras normas.

“Hay una explosión de juegos ‘indies’ (...) Los equipos pequeños son capaces de crear productos únicos y artísticos a los que los estudios de juegos ‘triple A’ no osarían acercarse”, declaró a Efe Chad Moldenhauer, creador de “Cuphead”, una de las sensaciones alternativas de este E3.

Más posibilidades de creación

Se trata de un videojuego inspirado en la estética de los dibujos animados de los años 30, pintado a mano por dos hermanos.

Concebido con mucha dedicación pero como “una obra de amor”, sitúa al jugador en una constante carrera para recaudar dinero con el que pagar una deuda al diablo.

“Siempre va a haber interés por los juegos de gran presupuesto, pero hay una democracia creciente de títulos variados que empiezan a estar disponibles gracias a la distribución digital”, explicó el productor del estudio canadiense Panache Digital Games, JF Boivin.

La distribución digital, herramientas de desarrollo cada vez más accesibles y nuevas vías de financiación como la suscripción popular (”crowdfunding”) contribuyen a la democratización de la creación de videojuegos y, por ende, al flujo de ideas más libres y originales.

Como las Matrioskas rusas

Boivin trabaja junto a Patrice Désilets, el padre creativo de “Assassin’s Creed”, en “Ancestors: The Humankind Odissey”, una aventura que viajará por los distintos momentos claves de la humanidad, comenzando por el primer ancestro del hombre.

Dado que el estudio será pequeño y de recursos limitados, pero pretende hacer un título de gran calidad, ha optado por la “mentalidad de las muñecas rusas”: irá publicando la aventura por capítulos.

“La idea de no tener suficientes recursos nos obliga a pensar de manera diferente para encontrar soluciones más originales, a sazonar con ingredientes distintos. Un estudio de títulos ‘triple A’ jamás habría hecho un juego protagonizado por un chimpancé”, reflexionó Désilets.

Todas las posibilidades

Para la fundadora del Festival Internacional de Juegos Independientes Indiecade, Stephanie Barish, la industria ha cambiado y empieza a comprender que a la gente le gusta jugar a títulos más diversos, más cortos y más artísticos.

“No Man’s Sky”, “Everybody’s Gone to the Rapture”, “Firewatch”, “Below”, “Cuphead”, “Ashen” o “Beyond Eyes”, que formarán parte de los catálogos de Xbox One y PlayStation 4, dan buena muestra de ello.

Más novedades en el futuro

Un libro desplegable basado en “Alicia en el País de las Maravillas” es el medio con el que el jugador de “Curioser and Curioser” interactúa con la pantalla del videojuego. No es un libro cualquiera, eso sí, además de contener bellos dibujos está lleno de sensores y botones conectados a un arduino (plataforma de hardware libre).



La realidad virtual de Oculus Rift llegó hace dos años a E3 a través de Indiecade, y los expertos dicen que las innovaciones que tendrá la feria en el futuro nacerán probablemente de los desarrollos independientes que este festival impulsa.