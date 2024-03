Generación Y: cambiando el paradigma, la nueva forma de trabajo empresarial

Herramientas como la computación en la nube, las teleconferencias, el internet móvil, entre otras, han creado un ecosistema preparado para la Generación Y.

Este artículo está dedicado a todos aquellos gerentes que están en la búsqueda del “cambio”. Aunque no es la primera vez que abordo el tema, me motivo nuevamente después de asistir a un taller empresarial en el que se nos invitaba a “romper esos paradigmas” que bloquean el desarrollo y el crecimiento financiero de una organización.

Ahora bien, e insisto, señores gerentes, según un estudio realizado por la firma Universum, en el 2025 los ‘millennials’ representarán el 75% de la fuerza productiva a nivel mundial. Recordemos que ‘millennials’ son los llamados trabajadores de una “nueva generación”, nacida entre 1980 y 1992, quienes tienen (o tenemos, porque estoy en ese grupo) una gran influencia del mundo digital desde sus raíces y que llegan con nuevas características a su lugar de trabajo: están conectados todo el tiempo, se comunican constantemente a través de aplicaciones o redes sociales y utilizan sus propios dispositivos para cumplir con sus labores del día a día.

Esta es la nueva generación de trabajadores, aquellos a los que, gracias a la tecnología, les ha cambiado la forma de trabajar. Cumplir horarios, desplazarse a un sitio de trabajo, perder tiempo atascados en el tráfico, entre otras cosas, son asuntos del pasado.

La hora del teletrabajo

Como soporte a las afirmaciones de la introducción de esta nota, quiero mencionar un estudio realizado por Cisco, en donde se llega a conclusiones muy interesantes y atractivas para los gerentes, sobre todo porque a ellos (los gerentes) les gusta ver cifras que luego estarán representadas en dinero (caja): primero, aplicar trabajo remoto o teletrabajo reduce en un 18% la inversión en arriendos y montaje de oficinas; segundo, aumenta hasta en un 27% la productividad laboral (imaginen ustedes una fuerza de ventas mayormente productiva), y tercero, reduce en un 63% los permisos no programados de los empleados, porque se va a tener tiempo y mejor calidad de vida; además, reduce el consumo de servicios hasta en un 18%, pues no es lo mismo tener una sala iluminada, con aires acondicionados, computadores, etc.



Las expectativas de la próxima generación de trabajadores empresariales van más allá de los sistemas actuales. La presencia de la Generación Y en las compañías implica varios desafíos, especialmente tecnológicos. Para poder responder a esta nueva forma de trabajar, soluciones como las “comunicaciones realmente unificadas” ofrecen a las empresas diferentes alternativas de trabajo para sus equipos. La tecnología ha sido clave para llegar a este punto. Se destacan herramientas como la computación en la nube (’cloud’), la telefonía IP, las soluciones de telepresencia, las teleconferencias, la virtualización, la banda ancha, el wifi, el internet móvil... Todos estos elementos han creado un ecosistema preparado para la Generación Y.



Los trabajadores de esa generación buscan estar conectados en todo momento y desde cualquier lugar, por lo que la tecnología se convierte en una parte fundamental para desempeñar sus labores. Por eso, no es extraño que mientras atienden una reunión, hablen con un colega al otro lado del mundo o que mientras esperan un avión, den instrucciones a un grupo de trabajo.



“Hoy por hoy, los empleados buscan poder reunir en un solo lugar voz, video, texto y medios sociales, para poder compartir fácilmente información y documentos empresariales. Con soluciones como las comunicaciones realmente unificadas, la tecnología se convierte en el héroe del trabajador de la Generación Y y le permite interconectarse para que pueda tener una comunicación fácil, intuitiva, conectada y eficiente en su labor”, explica María Paula Romero, gerente general de Unify Región Andina & CAM.



En Colombia, según el Ministerio de las TIC, existen unos 42.000 teletrabajadores. Algunos expertos afirman que esta cifra, aunque creció cerca del 30% en el último año, está lejos de la meta del Gobierno Nacional, que aspira a que, para el 2018, se tengan cerca de 180 mil.



En conclusión, es el momento del cambio, de salir del paradigma de que se necesita tener un “montón” de gente sentada en los escritorios, trabajando como hormigas. Es el momento de medir la productividad por resultados, sin importar el lugar desde donde sus empleados los generen.