Cinco claves para decidir entre un portátil o una Tablet

Son muchas las razones por las que las personas deciden una compra y cuando se trata de tecnología no hay mucha diferencia. Uno de los dilemas más recurrentes es el de elegir entre tablet o portátil. Aquí unos consejos al respecto.

Permanentemente las personas están preguntando si deben comprar un computador portátil o si deberían más bien adquirir una tablet y aunque la respuesta inicialmente siempre es la de que depende de la finalidad que vaya a cumplir el equipo, hay ciertas claves generales que se deben tener en cuenta para dirimir el asunto.

En Linio Colombia, por ejemplo, en el último mes los portátiles le ganaron a la venta de tablets por menos del 10%. Otro dato inicial es el que la marca más vendida de tablets históricamente (en Linio) ha sido Lenovo con alrededor del 20% y la de portátiles ha sido HP con más del 35% del share.

Entonces, si quieren resolver el dilema entre portátil y tablet, tenga en cuenta estas variables:

Escritura

La principal diferencia entre una tablet y un portátil es la ausencia del teclado en la primera. Esto no es un problema en la mayoría de las situaciones como: arrastrar, copiar, cortar, etc. El caos empieza al momento de tomar notas, escribir un mail o redactar documentos. Al no haber teclado físico, las personas se ven obligadas a escribir en un teclado virtual que varía en diseños, tamaños y sobre todo en la calidad del auto-corrector. Muchos no pueden escribir tan rápido o de manera cómoda y eficaz en un teclado virtual.

Tamaño

El tamaño y la portabilidad son quizás las mayores diferencias -y ventajas- de las tablets versus los portátiles. Si bien existen ultrabooks (portátiles de materiales premium muy delgados y de bajo peso) la mayoría son más grandes y pesados que las tablets.

Batería

Un portátil promedio tiene 4 ó 5 hs. de uso continuo antes de quedarse sin energía. En cambio, una tablet puede llegar al doble de eso sin problema. Esto se debe a que las tablets están hechas para ser eficientes y tienen muchos menos componentes para alimentar.

Almacenamiento

Todas las tablets tienen disco duro de estado sólido que permite mayor eficiencia energética, costos más bajos y un menor tamaño físico, sin embargo, también reduce notablemente el almacenamiento interno. La mayoría tienen entre 8 GB y 128 GB, mientras que los portátiles más económicos parten de los 250 GB y los más avanzados pueden llegar hasta 1 ó 2 terabytes. Esto se debe a que utilizan discos duros tradicionales.

Por su parte, los portátiles que utilizan discos de estado sólido son mucho más rápidos, pero también reducen su almacenamiento. Estos últimos, en general, tienen entre 32 y 250 GB.

Ambos dispositivos permiten la expansión de memoria. Las portátiles tienen puertos USB que facilitan el uso de discos duros externos, mientras que algunas tablets tienen slot para MicroSD.

Rendimiento

Si bien las tablets son cada vez más innovadoras, éstas buscan la eficiencia frente al poder. Es por eso que no tienen la capacidad de operar programas como Photoshop, Illustrator, Office o juegos de PC.

En tareas como enviar e-mails, ver series y películas en streaming, todas tienen el mismo rendimiento. Para la mayoría de operaciones un portátil es la mejor elección. Existen tablets poderosas, como los Ipads, pero pueden costar lo mismo que un portátil.