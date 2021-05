Establecer responsabilidades

Era Marisol Tapia, madre de Giovanni Hernández, un niño de 13 años que perdió la comunicación con su familia poco antes del accidente.

“No es posible que el Gobierno diga que no hay responsables, el metro no se construyó solo, esa falla ya la tenía y nadie hizo nada. No me proporcionan la lista de muertos y yo quiero saber si mi hijo está muerto”, gritó la mujer con la voz entrecortada mientras buscaba, junto a la abuela del niño, alguien que le diese información, después de saber que el padre del niño está grave en un hospital.

Lourdes Bolaño, otra vecina de Tláhuac -la Alcaldía donde tuvo lugar el accidente- observaba la escena compartiendo la angustia de Marisol.

La mujer estaba ya en su cama cuando escuchó un estruendo. Pensó que era el estallido de un transformador, algo habitual en la zona, y la luz se fue y volvió en unos minutos.