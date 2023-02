Tranq: así es el nuevo cóctel de drogas que preocupa a las autoridades en Estados Unidos

Hay conmoción en Estados Unidos por la presencia de una nueva droga. La sustancia es conocida como “Tranq”, una mezcla tóxica que combina fentanilo con xilacina, por lo que, se presume, sus efectos podrían ser más letales que otras sustancias ofertadas en el mercado.

Las autoridades ya venían siendo alertadas desde 2021 con la aparición del fentanilo, luego de conocer unos videos en el estado de Filadelfia y otras regiones estadounidenses donde se estaba empezando a consumir esta droga y podía verse a las personas bastantes afectadas por este narcótico.

“El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestra nación jamás haya enfrentado (...) está en todas partes. Desde las grandes áreas metropolitanas hasta la América rural, ninguna comunidad está a salvo de este veneno”, explicó Anne Milgram, directora de la Administración de Control de Drogas.

Con la aparición del “tranq” los temores aumentan, ya que la xilacina, al ser un sedante aprobado únicamente con fines veterinarios en EE. UU., tendría efectos letales en la salud.

La sustancia también es conocida entre sus consumidores como “tranq dope”, o “zombie grud”, la que se comercializó también por primera vez en Filadelfia, pero su venta se ha ido expandiendo por todo el territorio nacional. En California, por ejemplo, ya se han registrado cuatro muertes por su consumo.

“La xilacina, reportada como adulterante en un número creciente de mezclas de drogas ilícitas, también ha sido detectado en un número creciente de fuertes por sobredosis”, se lee en el reporte de la DEA ‘The Growing Threat of Xylazine and its Mixture with Illicit Drugs’, publicado en octubre de 2022.

En el reporte, también se señala que tras un análisis de la sustancia se consiguió identificar que no solo es la combinación de este tranquilizante para animales, sino que además cuenta con cocaína, heroína y otras drogas, convirtiéndose en una mezcla posiblemente letal para quien la consuma y que no hay manera de que, tras una sobredosis, el personal médico tenga las herramientas para revertir sus consecuencias.

Para la DEA, los traficantes han acudido al uso de xilaxina, ya que es una sustancia que carece de control en el mercado por un bajo costo, por lo que puede adquirirse con facilidad en internet o cualquier tienda veterinaria. Además, que quienes hacen uso de ella la prefieren porque sus efectos son duraderos.

“A este bajo precio, su uso como adulterante puede aumentar las ganancias de los traficantes de drogas ilícitas, ya que sus efectos psicoactivos les permiten reducir la cantidad de fentanilo o heroína utilizada en una mezcla”, detalla la DEA.

