Tras seis meses de su muerte, madre de Ana María Serrano la recuerda con conmovedoras palabras

“Cuando te arrebatan un hijo se pierde la ilusión y aunque trates de construir cosas a partir de la pérdida, sientes como si todo lo que hicieras no fuera suficiente. Mi mayor anhelo es que la muerte de Ana María no pase en vano y que podamos, a través de su memoria, salvar la vida de muchas mujeres. #JusticiaParaAnaMaria”, concluyó el escrito de la mujer.

Fingiendo un suicidio

De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía de México, Allan Gil habría aprovechado la falta de los padres de Ana María para entrar a su residencia y cometer el homicidio. Los resultados de la autopsia indicaron que la causa de la muerte de la joven fue asfixia mecánica.

“Dentro de los actos de investigación realizados se encuentra el dictamen de necropsia, mismo que estableció que la víctima falleció por asfixia mecánica debido a la compresión extrínseca del cuello en su variedad de ahorcadura, toda vez que de acuerdo a las pericias realizadas en el cuello de la víctima se observó un surco cutáneo producto de la acción propia de un agente constrictor de consistencia dura y áspera”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Luego de asesinarla, Allan pretendía hacer pasar el crimen como un suicidio. Ximena Céspedes, madre de Ana María, habló en ese entonces con SEMANA y aseguró que para ese 12 de septiembre intentó comunicarse con su hija, pero recibió un chat bastante extraño, pues utilizó términos que normalmente no usa en estas conversaciones digitales, lo cual levantó serias sospechas.

Ximena: ¿Ana estás?

Ana María: Hola ma, ¿sí, andaba jugando con el perro, me das tantito?

Ximena: Ah, bueno.

Ana María: Voy ma, la razón por la que no te contesté

Ximena: Márcame porfa.

Ana María: Es porque ya no me gusta estar sola, ya no puedo vivir así, ya no quiero, adiós ma, despídete de mi papá por mí, los quiero.