Trump arrasa en Nevada e Islas Vírgenes y avanza hacia la nominación presidencial

El expresidente Donald Trump continúa su avance hacia una posible nominación presidencial republicana para las elecciones de noviembre, consolidando su posición con abrumadoras victorias en los 'caucus' de Nevada y en las Islas Vírgenes de EE.UU.

Con apenas un 1 % de escrutinio en Nevada, las proyecciones de medios líderes como The New York Times y The Washington Post ya lo daban como ganador con un aplastante 97,6 % de los votos, frente al 2,4 % obtenido por el candidato rival, Ryan Binkle.