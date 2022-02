“Es un revés y una decepción para todos los que esperábamos un final equilibrado a décadas de lucha por la igualdad”, subraya un comunicado divulgado por la organización “Ready for Repeal” (“Listos para la Derogación”), en representación de 19 grupos de activistas LGTBI de la isla.

El tribunal de apelaciones de Singapur avaló este lunes el laudo de una corte inferior, que en 2020 declinó una demanda de inconstitucionalidad contra la sección 377A, que contempla penas de hasta dos años de cárcel para hombres que se involucren en “cualquier acto de grosera indecencia” con otro hombre.

Un panel de cinco jueces consideró hoy que no hay motivo para revocar la ley pues no supone una “amenaza real” ante la decisión tácita del Gobierno de no aplicarla.

“Eso es algo tan incierto y precario que ningún hombre homosexual puede tener ninguna certeza razonable”, denuncia el comunicado.

Si bien el Gobierno isleño y los tribunales argumentan que en la práctica la ley no se aplica, su existencia sigue permitiendo la apertura de investigaciones policiales contra hombres homosexuales -la normativa no incluye a las mujeres- y deja la puerta abierta a que la fiscalía elija utilizarla.

“La retención de la sección 377A es un impedimento para políticas inclusivas. Es una barrera para la gente LGTBI que busca ayuda y niega a los estudiantes LGTBI tener un ambiente educativo seguro y abierto. Justifica la censura y perpetúa la violencia y la discriminación en nuestra sociedad”, añade “Ready for Repeal”.

Tres singapurenses, Bryan Choong, exdirector de la ONG Oogachaga, que lucha por los derechos de los homosexuales; el disyóquey Johnson Ong Ming; y el médico Roy Tan Seng Kee recurrieron al tribunal de apelaciones después de que en 2020 un juzgado fallara a favor de preservar la normativa.

Heredada del periodo colonial británico, la comunidad LGBTQ+ de Singapur lleva años luchando por su derogación, con más ahínco desde que la India, donde también existía, la revocara en 2018.