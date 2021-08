¿Vacunados tendrán que aplicarse tercera dosis anticovid?

Aplicar o no una tercera dosis de vacunas para reforzar la protección contra el coronavirus no solo se ha vuelto un debate científico crucial, sino que también ha planteado una discusión ética. Más aún cuando en el mundo se han inyectado más de 4.460 millones de dosis, pero solo 11 millones en los países de ingresos bajos, según información de la publicación Our World In Data de la Universidad de Oxford.