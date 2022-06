Veinte países americanos, entre ellos Estados Unidos, México y varias naciones centroamericanas, se unieron ayer en una declaración con compromisos concretos para contener la crisis migratoria de la región.

El acto de firma del documento fue presido por el mandatario estadounidense, Joe Biden, durante la última jornada de la IX Cumbre de las Américas, que reúne a dirigentes de todo el continente en Los Ángeles (EE.UU.).

“Ninguna nación debe asumir sola esta responsabilidad”, dijo Biden, quien destacó que no solo está aumentando la migración irregular que se dirige a Estados Unidos, sino que a Colombia han llegado “millones” de venezolanos y que los migrantes representan ahora “el 10% de la población de Costa Rica”.

Para aliviar la presión que generan esos flujos, los países firmantes se comprometieron -entre otras cosas- a expandir las oportunidades de migrar legalmente para contener la llegada de indocumentados a la frontera sur de EE.UU., que sigue en aumento.

“Necesitamos detener las formas peligrosas e ilegales en las que está migrando la gente. La migración ilegal no es aceptable, y vamos a asegurar nuestras fronteras”, aseguró Biden.

Estados Unidos prometió ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los procedentes de Haití, así como a seguir aceptando trabajadores temporales no agrícolas procedentes de Centroamérica y a prevenir “abusos” en su contratación.

La declaración la firmaron Estados Unidos, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Entre quienes no la suscribieron están tres países de origen de muchos de los migrantes indocumentados que recorren el continente: Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que EE.UU. decidió no invitar a la Cumbre de las Américas por considerar que no son democráticos.

Previamente, el presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a los países de las Américas a tener una política migratoria “más uniforme” que busque abordar los flujos demográficos dotando a los migrantes de sus derechos fundamentales.