Venezolanos sin visa no podrán entrar a Ecuador

Miles de venezolanos llegaron desde primera hora de ayer al paso internacional de Rumichaca, frontera de Colombia con Ecuador, para ingresar en este país antes de que entre en vigor la exigencia de una nueva visa humanitaria.

Este requisito contempla el pago de 50 dólares de gestiones y una entrevista presencial en los consulados ecuatorianos de Caracas, Bogotá y Lima, además de la solicitud electrónica en una página habilitada por la Cancillería ecuatoriana esta semana.

Oscarina De Río, de la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, y madre de cuatro hijos que ha dejado en su país, cuestionó ayer el precio del nuevo visado.

“La visa vale en Ecuador 50 dólares, pero déjame decirte, no te quitan 50, te van a quitar 150, 200, 300 dólares que no tenemos. No tenemos ni para comprar la comida, lo básico y no llegamos”, lamentó al explicar que tenía pensado viajar a Ecuador dentro de dos meses pero que la nueva exigencia ha acelerado todo.

Como tantos otros compatriotas, unos 10.000 se estima que lo hacen el fin de semana, ha tenido que esperar largas colas para formalizar los trámites migratorios y alcanzar el territorio ecuatoriano.

Lleva el último año viviendo en Colombia, “pero cuando me enteré de la visa me dije, tengo que ir, aunque no es justo, pero es la triste realidad que estamos viviendo todos los venezolanos”.

El nuevo requisito podría limitar el éxodo de venezolanos que llegan al territorio ecuatoriano, dado que 50 dólares es una suma importante en Venezuela, donde el salario mínimo alcanzó el mes pasado una cifra histórica por debajo de los tres dólares mensuales.

El Ejecutivo ecuatoriano,Lenín Moreno, ha justificado la decisión en que con ella pretende “regularizar” la entrada de nacionales del país caribeño, en paralelo a otra amnistía administrativa para aquellos que ya se encuentran en el país.

El número de venezolanos que en los últimos años ha llegado al país por pasos fronterizos controlados supera el millón de personas, de los que más de 300.000 se han quedado en el país y organizaciones internacionales estimaban que de seguir la tendencia hacia finales de año esa cifra podría aumentar hasta el medio millón.