Venezuela se prepara, en 35 días se conocería al nuevo mandatario presidencial

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha anunciado su preparación técnica para llevar a cabo elecciones en un plazo de tan solo "35 días", según afirmó el rector suplente de la institución, Conrado Pérez, durante una entrevista televisiva el martes. Aunque la fecha exacta de las elecciones presidenciales de este año aún no ha sido anunciada, Pérez destacó la capacidad del CNE para organizar los comicios en un tiempo relativamente corto.

Recordando el ejemplo de las elecciones presidenciales de abril de 2013, convocadas por el CNE pocos días después del fallecimiento del entonces mandatario Hugo Chávez, Pérez subrayó que en aquel momento se llevaron a cabo los comicios en un lapso de 35 días. Esta experiencia pasada respalda la confianza del rector en la "capacidad y cualidad instrumental, técnica y humana" del CNE para realizar el proceso electoral de manera eficiente.

Pérez elogió además la iniciativa de la Asamblea Nacional (AN), controlada por el chavismo, de reunirse con diversos sectores del país para elaborar una propuesta de cronograma electoral. Destacó que la AN busca un consenso y no está imponiendo condiciones al CNE.