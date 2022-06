Video capta el momento en que un hombre salva a niño de morir ahogado

La madre comentó que a su hijo le encanta nadar y que está atraído por el agua. Xavier tiene autismo y no habla. Encontró su camino a pesar de una puerta cerrada y saltó al agua.

“Se está ahogando en este momento”, indicó el teniente Jeff Krall, mirando el video.

Maddox Westerhaus, de 12 años, vio la situación y corrió a buscar a su papá. “Simplemente lo vi porque mis amigos me gritaban que buscara ayuda”, dijo Maddox. “Simplemente dije, oh no, y corrí”, comentó.

Westerhaus saltó la cerca de seis pies. Sacó a Xavier del agua y comenzó a practicar RCP.

Después de más de dos minutos y medio de compresión en el pecho, Xavier tosió agua y comenzó a llorar. Está vivo.

“Definitivamente afecta mucho más a los hogares tener un hijo y todo eso”, dijo el héroe, Westerhaus. “Me alegro de que todo haya salido como salió”, agregó.

Xavier estuvo bajo el agua durante tres minutos y 22 segundos. Ahora, está corriendo alrededor de la estación de bomberos tan enérgico como siempre.

“El riesgo de ahogamiento de los niños con autismo es hasta 10 veces mayor que el de otros niños”, alertó Krall.