Sin embargo, no han ofrecido más detalles sobre cómo gestionarán la multimillonaria “Bill y Melinda Gates Foundation”, con unos fondos de unos 50.000 millones de dólares y creada en el año 2000 por la pareja para promover una “vida sana y productiva” a nivel global.

“Continuaremos compartiendo nuestra creencia en esa misión y seguiremos trabajando juntos en la fundación, pero consideramos que no podemos crecer como pareja en la próxima fase de nuestras vidas”, explicaron ambos en un comunicado en Twitter.

Blanco de los negacionistas

El futuro de la fundación

“No hay ninguna razón en particular para pensar que algo cambiará con la fundación y su trabajo. Tiene una gran dotación. Cuenta con una plantilla profesional de 1.600 personas. Tiene un conjunto de programas realmente bien desarrollados”, según Callahan.

Pero, agrega, la gran pregunta estriba en si Melinda ha llegado a un buen acuerdo de divorcio y, si es así, “¿qué hará ella en términos de forjar su propio camino como filántropa independiente?”.

Para The New York Times, el divorcio suscita nuevas preguntas sobre el destino de la fortuna de Gates, gran parte de la cual aún no ha sido donada a la Fundación tal y como el filántropo prometió.