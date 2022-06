Casi en forma instantánea, el hombre que es asaltado comienza a correr. Podría decirse que su decisión fue instintiva y que no tuvo tiempo de pensarlo.

Al hacerse conocida, la secuencia no resultó indiferente para los usuarios de distintas redes.

Por un lado, estuvieron quienes criticaron al hombre. “Con ese novio para qué quieres enemigos” o “Amiga, date cuenta”, fueron comentarios repetidos.

Pero también estuvieron quienes lo defendieron a él. “Solo no opuso resistencia”; “Dejen de buscar culpables entre los ciudadanos... no hay garantías de seguridad por parte del Gobierno”, dijeron.

Aunque tal vez la realidad es que el joven no haya pensado en los posibles riesgos de su acción ni haya evaluado que su novia no iba a poder escapar. Afortunadamente el hecho fue menor y no hubo consecuencias más graves.