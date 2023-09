$!Video de situación crítica: Dos mil migrantes esperan traslado en Centro de Lampedusa, Italia

Lampedusa, por su posición geográfica, sigue viviendo de primera mano la presión migratoria desde el norte de África y ha llegado a recibir hasta 10.000 desplazados en solo tres días (su población no alcanza los 6.000 habitantes).

Con las cifras en constante evolución, han desembarcado en Italia 130.620 inmigrantes en lo que va de año, el doble que en el mismo periodo del 2022 (68.283) y el triple que en 2021 (43.274), según datos del Ministerio del Interior actualizados el 19 de septiembre.

La situación ha hecho que este miércoles llegara a la isla el ex primer ministro y líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuspepe Conte, para realizar una visita simbólica: “El mensaje es que no os abandonamos y no os dejamos solos”, dijo a los isleños.