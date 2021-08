En general, controladores y controlados asumían la norma, aunque en buena parte se debe a la imposición y no a la adhesión.

Marina Parengton, camarera, se encontraba este lunes por la mañana como clienta en una terraza de París, donde puso en duda la efectividad de la medida.

“Para mí no es una buena idea. Los restaurantes han estado cerrados mucho tiempo y hace solo tres meses que podemos abrir. No es complicado pedirlo, pero no me gusta tener que preguntar a todo el mundo si tiene el pase sanitario. Hay que vacunarse, pero no debe ser una obligación”, consideró.

A pocos metros, en otro establecimiento, un cliente se mostraba convencido de los beneficios de pedir el certificado sanitario.

“Yo estoy a favor, creo que permitirá limitar los contagios y que no planteará problemas. No me parece intrusivo”, dijo el hombre, Thierry Capet, tras ser controlado por las autoridades.

Las multas para los clientes que no acepten la ley es de 135 euros, y hasta 3.750 euros con seis meses de prisión si hay tres reincidencias en un mes. Para los locales el riesgo de no controlar puede llegar al cierre administrativo, aunque se espera que las autoridades empiecen a ser más severas a partir de septiembre próximo.