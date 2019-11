A través un video inédito, se ofrecieron detalles de lo ocurrido el pasado 17 de octubre en la capital de Sinaloa.

López Obrador reiteró que su estrategia de seguridad es diferente a la de las pasadas administraciones. “Es otra estrategia, ya no vamos a enfrentar la violencia con la violencia, ya no hay guerra contra el narcotráfico, ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales, queremos la paz y la paz es fruto de la justicia, aquí si es un nuevo paradigma”.

Por su parte, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública, manifestó que se “presentará la verdad” del operativo y no se “harán montajes” como en otras administraciones. Aceptó que se trató de una operación precipitada, sin embargo, dijo, que no se puede dar por fracasada toda una estrategia de seguridad por una sola táctica fallida.

“Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad... con toda transparencia se fue corrigiendo conforme fuimos recibiendo la información”, dijo Durazo y afirmó que ninguna organización criminal supera en fuerza bélica al Estado Mexicano ya que de darse el enfrentamiento el 17 de octubre el gobierno hubiera ganado, pero se cuestionó a qué costo.

“Ninguna organización delictiva, por más pertrechada que esté, es más poderosa que el Estado mexicano en términos bélicos. En Culiacán, habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel, ni respeto a las garantías individuales. Al fin de cuentas habríamos ganado, pero ¿a qué costo?”, dijo.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, mostró el video del momento en que se detuvo a Ovidio Guzmán.

En las imágenes, se ve cómo elementos de la policía ministerial rodean el domicilio donde se encontraba Ovidio Guzmán. Le ordenan que salga al exterior, le piden que esté tranquilo y le preguntan si va armado. Él responde que no. Cuando los agentes obligan a otro hombre a abandonar la vivienda, el hijo de “El Chapo” protesta: “No, él no tiene nada que ver”. Los elementos de la fuerzas federales le obligan entonces a ponerse de rodillas contra la pared: “Dile a tu gente que pare todo”, le ordenan.

Una mujer no identificada, vestida con camiseta de rayas, se acerca a un agente que apuntaba hacia el interior de la casa con su metralleta y le pide que baje el arma: “¡Hay niños, hay niños!”, exclama. Los policías le piden que se tranquilice y le aseguran que no son delincuentes. Minutos después, Ovidio Guzmán realiza una llamada.“Ya paren todo, por favor. Ya paren todo, oiga, ya me entregué. Pero ya dígales. Ya no quiero pedos, ya no quiero que haya desmadres. ¡Ya no quiero que haya desmadres por favor!”, le grita a la persona que se encuentra al otro lado del teléfono.

El secretario de la Defensa Nacional detalló de manera amplia las acciones que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad desde que empezó el operativo, el 2 de abril de 2019, cuando una corte de Columbia, en Estados Unidos giró una orden de aprehensión contra el hijo de Guzmán Loera por el delito de asociación delictuosa.