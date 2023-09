Dos de las personas que se encontraban en el ascensor fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que las otras dos, debido a la gravedad de sus heridas, fallecieron posteriormente a pesar de ser trasladadas de urgencia al centro médico.

Lea también: Una llanta explotó por exceso de aire y mató a dos personas en Vietnam

Las víctimas fueron identificadas como Sang Putu Bayu Adi Krisna y Kadek Yanti Pradewi, ambos de 19 años, I Wayan Aries Setiawan, de 23 años, así como Kadek Hardiyanti y Ni Luh Supernigsih, de 24 y 20 años respectivamente.

En relación con las posibles causas del desastre, Made Uder, un oficial de policía, señaló que "la cuerda de acero no era lo suficientemente resistente para soportar el peso que llevaba, y el sistema de seguridad o freno no funcionó". The Sun informó que "el ascensor cayó a gran velocidad, por lo que este trágico accidente no pudo evitarse".