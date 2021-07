Lea aquí: Insólito: Capturado caimán que perseguía a clientes afuera de un restaurante

“Solo recuerdo haber dicho, por favor, no me dejes. Y no pensé que me iba a salir con la mía esa segunda vez. Eso fue realmente malo”, dijo Hummel a ABC7 News.

“Definitivamente fue una de las cosas más locas y aterradoras que he experimentado. Honestamente, nunca olvidaré cuando la cabeza del cocodrilo salió del agua”, comentó la estadounidense de 18 años.

Milagrosamente, Hummel sobrevivió y no perdió ninguna extremidad, aunque tiene daños extensos en los músculos y tejidos hasta los huesos y actualmente no puede caminar.