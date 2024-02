Yolanda Saldívar, la asesina de Selena, afirma en una docuserie que nunca quiso hacerle daño

La trágica historia del asesinato de la icónica cantante mexicana Selena Quintanilla vuelve a los titulares con una nueva docuserie que presenta la perspectiva de la asesina, Yolanda Saldívar.

En este documental de dos partes titulado 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' ('Selena y Yolanda: los secretos entre ellas'), producido por Oxygen True Crime, Saldívar detalla su versión de los hechos que llevaron a la trágica muerte de la cantante.