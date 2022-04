Zelenski afirma que Rusia ha empezado "la gran batalla" por el Donbass

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó la noche de este lunes a su país que Rusia "ha empezado la gran batalla por el Donbás", en alusión a la esperada gran ofensiva del ejército ruso para controlar todo el este del país.

"Podemos confirmar que las tropas rusas han comenzado esa batalla", aseguró, en un mensaje difundido por vídeo por el canal informativo Ukrinform.

Adicionalmente, el jefe de Estado manifestó que los soldados ucranianos "batallarán" y que "no cederán" nada del territorio del país.

“No importa cuántos militares rusos lleven a esa zona, seguiremos luchando y defendiéndonos y lo haremos a diario. No renunciaremos a nada que sea ucraniano, pero no necesitamos nada que no sea nuestro”, dijo Zelenski.

El Presidente también invitó a los ciudadanos a creer en el Ejército ucraniano. “Creed en nuestro ejército. Es muy fuerte".

El mensaje del mandatario se dio luego de los constantes bombardeos en el Donbás.

Entre tanto, el gobernador de Lugansky, Serhiy Gaidai, informó que la ofensiva rusa ya avanzó en la ciudad de Kreminna.

"La situación ha cambiado radicalmente", dijo Gaidai a través de Telegram.

En la mañana de este lunes, la ciudad de Leópolis reportó cinco ataques con misiles rusos, dejando al menos siete muertos. Este atentando se dio a 80 kilómetros de la frontera con Polonia.