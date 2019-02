Los aforismos no tienen autor ni época. Aparecen de pronto del más allá dando golpes debajo de la mesa, como en las sesiones de espiritismo. Y luego se repiten y se repiten, se convierten en una bola de nieve que no termina de crecer. Con el aforismo con el que título mi columna, quiero advertir que la batalla por el agua está a punto de perderse. ¿La culpa? La izquierda se apropió de la inteligencia, de la lógica, de la estética. Todos los demás estamos excluidos. No pensamos. “Entre más pobres tengamos, más revolucionarios tendremos”, sentenciaba Mao. Hasta que la economía de mercados en China resolvió hacer ricos, propietarios y empresarios. Llegó la prosperidad. Stalin llevó a 20 millones de rusos a morir congelados en las estepas rusas. Eran propietarios, hombres de ciencia, comerciantes, artistas etcétera. Con el tiempo la “perestroika” se dio cuenta que si se acaban los pobres, se acaba el comunismo.

El tema “Santurbán” tiene un perverso trasfondo político. A “Minesa” y a los Emiratos les importa un pepino si se acaba el agua o no. Pero si no tenemos agua, tendremos pobreza, y entonces tendremos comunistas. ¿Y cómo manejan el tema hasta hoy? Lo manejan con la algarabóa, descalificando a los demás, sin llegar a ninguna solución.

La trampa peligrosa de la dilación. Entre más se dilaten las licencias mejor para Minesa. Se sigue perforando y enviando muestras saturadas de Uranio y más muestras sin control, el Uranio que vende a precios de Uranio. Un geólogo me pide no aparecer en el artículo, afirma que la fracturación, disfrazada de muestras del subsuelo, de por sí peligrosa, “afecta, accidental o antrópicamente el ciclo del agua, comprometiendo su sostenibilidad como recurso natural”. ¿Será por eso el incremento incontrolable del cáncer en Bucaramanga? Ratas asomándose a los agujeros, caca de perro, huesos que no alcanzamos a ruñir, latas de cerveza todavía burbujeando, charcos de agua sucia que no hemos de beber, ‘la Ciudad Bonita’. ¿Seremos entonces, rostro de ciudades sepultadas por arena como las que los hombres abandonaron hace siglos?