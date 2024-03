HAGASE OIR

Envíe su correspondencia a nuestras oficinas o al correo electrónico: hagaseoirvanguardia.com

Los desplazados

que no cuentan

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) publicó un desalentador informe que ubica en un deshonroso segundo lugar a Colombia, con una cifra de por sí angustiante de seis millones de compatriotas en calidad de desplazados por el conflicto interno y la guerra de odios recalcitrantes de los ejércitos Farc y el Eln.

Más de 50 años no han sido suficientes en nuestro país para que estos delincuentes otrora luchadores de la justicia social y el cambio sigan esgrimiendo teorías falsas que en nada convencen y sí aumentan el ejército de hombres, mujeres, niños sacados a la fuerza de su tierra. Esta situación tiene un objetivo y está dirigido hacia el control de las rutas de la droga, la extorsión y el secuestro.

En el transcurso de este año, 137 mil colombianos fueron desplazados, aumentando los cinturones de miseria en nuestras ciudades, llevando al grave deterioro de la convivencia social, aumentando la exclusión y la discriminación.

¿Hasta cuándo deben esperar los hijos de la violencia en Colombia, para que sean respetados sus derechos humanos? Mientras sucede este cambio, seguiremos viendo a los niños vender colombinas en los semáforos, hombres taciturnos ofrecer una fórmula médica envejecidaa la espera de una miserable moneda.

José Alejandro Centeno Arenas

Piedecuesta S.O.S.

Mientras se presenta una puja entre la Alcaldía de Piedecuesta y la Cdmb por el no visto bueno del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de la municipalidad, la ciudad fue golpeada por un fuerte aguacero. Según el Ideam, cayeron 129 milímetros de agua por centímetro, volumen de lluvia que generó inundaciones en las vías, barrios, veredas y daños en muchas viviendas. Esto se veía venir como quiera que nuestra ciudad desde hace muchos años no se tiene una verdadero plan de ordenamiento territorial que respete al ser humano y a la propia naturaleza.

Acá sin ningún control de la planeación, se viene construyendo edificios, barrios, ciudadelas, parcelaciones, etc. sin llenar los requisitos de ley. Hoy Piedecuesta está en plena emergencia. Las entidades ambientales ya lo habían anunciado con muchos años de anticipación, lo mismo las comunidades que se sentían en peligro. Pero nadie le ha parado bolas a lo que puede ser una catástrofe de mayores consecuencias.

Néstor Tapias Álvarez

Reflexión ante Santísimo

Maravilloso que en Bucaramanga nuestra ciudad estemos festejando el día del padre con a inauguración de la estatua del Santísimo, el padre más padre, el rey de reyes, el maestro de maestros, porque si damos una mirada al Padre de toda la humanidad y lo tenemos presente en todas nuestras actividades y retos, con seguridad que el estará atento a participar, dándonos los dones y sirviéndonos en bandeja de plata todas las ayudas para poder consolidar una gran ciudad, con un sentido progresista, mirando hacia la cristiandad.

Juliana Mora de Barragán

Cuatro años atacando, cuatro años negociando

Santos en paz, las guerrillas en actividad total, el pueblo pide clemencia y no tiene claro el panorama de las consecuencias con el pos conflicto, pues si después de 30 meses no se ha consolidado y firmado el pacto para que la guerra termine y el progreso avance, nos sentimos en un laberinto o callejón sin salida.

La economía no tiene pies ni cabeza, el dólar en la mejor oferta para exportar y no hay qué exportar, el agro sin estímulos, las tierras no tienen cultivos, el campesino está desalojando sus fincas o parcelas, las ciudades les ofrece casas gratis, empleo con el mínimo y garantías los técnicos y tecnólogos no les sirve el mínimo, las rutas del Trasmilenio no satisfacen las necesidades de la mayoría del personal, por lo tanto la moto es una solución de transporte versátil, económica, pero con mucho riesgo.

Otro ingrediente que está dejando viudas o viudos y huérfanos como la guerrilla, los muertes violentas, ya tienen punto de referencia por accidente de motos o por bajas del Ejercito, por ataques de los insurgentes y eso sumémosle las muertes por sicarios y el maltrato a las mujeres.

El Estado está ignorando sus muertos, piensa en obras y aumentar el pie de fuerza y la sociedad que espere, que ya está próxima la firma de la paz.

La paz no se firma, la paz nace y se hace con todos, con el humilde, con el trabajador con el ciudadano de a pie, con cambio de actitud del Gobierno.

Eudoro Quijano