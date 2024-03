HAGASE OIR

Continúan los derrames

Señores de las CAS, Ministerio del Medio Ambiente, alcaldes y gobernadores, ¿Por qué diablos no paran temporalmente el transporte de crudo en carro tanque y por tubo, para evitarle tentaciones a los terroristas y así parar la contaminación de los ríos?

No se hagan “los que esto no es conmigo” ni “eso no es problema mío”, porque esta contaminación durará muchos años y sí es problema de todos.

Fabio Antonio Ribero Uribe

El colmo del descaro

Todo parece indicar que mi amada ciudad se quedará sin ser la sede un evento de tanta magnitud como es el mundial de fútbol sala; pero, ¿no da piedra saber que este coliseo apenas tienes tres o cuatro años de haberse construido y tiene unas fallas que pudieron ser corregidas si nuestros gobernantes en vez de dedicarse a sacar tajada de cuanta obra realizan, sin pensar en que verdaderamente sean con visión futurista y no puntos de posibles ampliaciones para que sus amigos de turno sigan robando como vulgares hampones? ¿O es que se nos olvidan los sobrecostos en la construcción de este escenario?

En uno de los ítems que más robaron fue el de la silletería, y nada pasó o por lo menos las famosas ías no investigaron más, porque claro, cómo investigan, si son nombrados por la misma ralea de ladrones del erario, y el tapen tapen continua vigente.

He asistido a varios eventos en ese coliseo y las fallas en la silletería, sonido, luces, reloj, etc. son más elocuentes que mis palabras.

Henry Quiñones Duarte

Desafueros militares

Las expresiones del reciente informe de la ONG Human Rights Watch en el que denuncia supuestos falsos positivos está demasiado y claro que efectivamente lo que menos quiere el país es que ese atroz episodio quede en la impunidad. Los señalamientos del periódico y el organismo mundial, en lugar de perjudicar al estamento de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, los beneficia debido a que les pone a todos sus integrantes de presente que en el marco de sus deberes y obligaciones no pueden desaparecer, torturar, ni asesinar personas.

También está claro que con lo señalado por la ONG no se está poniendo en juicio la institucionalidad de las Fuerzas Militares ni de la Policía Nacional de Colombia, y mucho menos su prestigio y profesionalismo.

Según lo denunciado por la organización, los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en aras de lograr beneficios, presuntamente cometieron esos falsos positivos, episodios que a la luz de los hechos es una situación gravísima por la muerte de personas inocentes.

Jorge Enrique Giraldo Acevedo

¡Obras del Diamante ll,

a paso de Morrocoy!

Como es costumbre en las obras planificadas por los gobiernos municipales y departamentales, se sabe cuándo principian, pero jamás se sabe cuándo van a terminar. Aquí en el Diamante ll las obras del alcantarillado y repavimentación de unos tramos cortos se iniciaron a finales del 2014 y cómo va el desarrollo de las obras y su lentitud de los contratistas, no sabemos tentativamente cuándo irán a terminar.

Es costumbre en este país que los derechos humanos de las personas y de las comunidades no se les dé el repaso que se merecen en cuanto a posibles afectaciones que pueden sufrir en el aspecto físico, económico psicológico o moral que pueden ser perjudiciales. Aquí en el Diamante ll el polvo, el barro, el ruido, los escombros, los huecos, los olores, la demora, los taponamientos del transporte, las confusas señalizaciones, los peligros de accidentes, la falta de señalización de los paraderos de Metrolínea, el control del tráfico pesado, entre otros, todo esto está perjudicando la tranquilidad del barrio.

Por último se pasó un derecho de petición debido a unas graves filtraciones de agua al Acueducto y este contestó que no es culpa de ellos, sino de la empresa que ejecutó los trabajos. Los interventores y maestros al iniciar una obra deben considerar informar y socializar el proyecto con los miembros de una comunidad para explicar los compromisos que adquiere cada parte.

Luis Alberto Parra Tibaná

