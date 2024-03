HAGASE OIR

Ciudad bonita

Bucaramanga de ciudad Bonita pasó a ser una ciudad oscura. Muchas lámparas del alumbrado público están dañadas y a otras como en la calle 56 los árboles están tan frondosos que no dejan pasar la luz. Es urgente en toda la ciudad una buena poda de árboles porque muchas lámparas ya quedaron tapadas completamente por ellos.

Otra cosa es el arreglo del separador de la calle 56, en donde se invirtieron millones, pero las mentes brillantes no dejaron pasos peatonales teniendo la gente que pisar lo sembrado.

Ojala ahora que viene la feria no utilicen el Parque San Pio para el dichoso bazar social porque dañan otra vez todo el prado para tener que invertir millones para arreglarlo de nuevo. Eso lo deben hacer es en la plaza cívica.

Para terminar. La vía a Girón es muy peligrosa porque es muy oscura y de mucho tráfico. Por favor una revisión urgente de todas las luminarias antes de que suceda una tragedia por falta de luz, y estando iluminada dar buena imagen a los turistas que llegan por el Aeropuerto Palonegro..

Elisa de Jaimes

Santander vergüenza

nacional

En este momento somos una vergüenza nacional y no lo digo yo, lo dicen los distintos medios de comunicaciones más importantes del país. Esta vergüenza se debe a que algunos partidos políticos tradicionales sin ética ni valores menos, inscriben candidatos para la Gobernación de Santander para las elecciones próximas de octubre del 2015, candidatos con irregularidades y escándalos en las hojas de vida como lo hemos visto, leído y oído en los medios. Lo que si los santandereanos podemos estar seguros es que uno de los candidatos cuestionados va a ser el próximo Gobernador gústenos o no a los ciudadanos decentes, responsables y honestos con su departamento, a no ser que gane el voto en blanco donde se cambiarían todos los candidatos actuales de los distintos partidos políticos por nuevos. Muchos electores no saben votar cuando hay elecciones para gobernador, alcaldes, diputados y concejales y salen a votar y a hacerle campaña al corrupto o ladrón o por el que no ha hecho nada desde la asamblea o concejo. Santander es uno de los Departamentos donde hay más escándalos de corrupción sin que nada pase ya que monseñor Ordoñez (Procurador General) está más dedicado a su campaña a la presidencia que a atacar la corrupción en su tierra natal ( en casa de herrero azadón de palo). Los ciudadanos electores debemos dar ejemplo de dignidad votando en blanco para la Gobernación de Santander. Horacio Serpa es el único colombiano que mete las manos al fuego y no se quema, recordemos que las metió por Samper en el proceso 8.000 y hoy lo vemos metiéndolas por Didier Tavera candidato para Gobernación de Santander.

NOTA: los 60 mil millones de pesos de las regalías que se invirtieron en el santísimo pudieron invertirse en los hospitales de Santander que hoy están esperando la Eutanasia.

Rafael Rodríguez González

Del sentido común

Dos casos judiciales increíbles. El primero, un hombre que dispara contra un policía dejándolo en estado de coma es dejado en libertad porque se cometieron errores en el procedimiento de la captura .El segundo, un hombre que asesina a su compañera sentimental, se presenta ante la justicia y es dejado en libertad porque no se probó la flagrancia del delito. A pesar de que ambos casos han sido ampliamente divulgados y comentados, el ciudadano de a pie simplemente no entiende estas actuaciones judiciales. Seguramente, existen argumentos jurídicos para explicar y justificar estas decisiones de los jueces. Lo que no existe es el sentido común para que dos personas que violan la ley sean favorecidas por tecnicismos legales y tengan así la oportunidad monda y lironda de burlar la justicia.

Tienen razón quienes afirman que el sentido común es el menos común de los sentidos. Después, las mismas autoridades se rasgan las vestiduras cuando los ciudadanos deciden aplicar la justicia por mano propia. Ojalá alguno de los muchos sabios de la ley, sepa y pueda convencer a la gente de que la justicia funciona así, porque son más importantes los vericuetos y las argucias legales que las pruebas. De lo contrario, el ajusticiamiento de los delincuentes por parte de la comunidad se convertirá en una costumbre, y la costumbre hace ley.

Flavio Iván Dallos Suárez

