HAGASE OIR

Descanso, lo que

Astana's Italian cyclist Fabio Aru (L) crosses the finish line behind Movistar's Colombian cyclist Nairo Quintana during the 15th Stage of the 2015 Vuelta Espana cycling tour, a 175,8km route between Comillas and Sotres Cabrales on September 6, 2015. AFP PHOTO / JAIME REINA

Compartir

Descanso, lo que

muchos esperaban

Para nadie es un secreto que la primera semana de la vuelta España ha sido muy dura, con mucho calor, finales en ascensos cortos pero muy duros, vientos y caídas. Todos esperaban este día de descanso para recuperar fuerzas, planear estrategias, y afrontar lo que se viene con cabeza fría, y mucho corazón. Pero ¿por qué es tan temida la etapa 11?; seis puertos de montaña en 138 km se van a ascender 4950 metros, de los seis puertos cuatro son de primera categoría, uno de categoría especial y uno de segunda categoría. ¿El descanso lo esperaban? Si, no hay duda que ciclistas como Nairo, Froome, Valverde, que vienen de hacer un tour a tope esperaban este descanso, después de saber qué nivel traían y como venia el nivel de piernas, y si podían entrar al ritmo de competencia, lo mejor es el descanso, el mismo Nairo lo ha dicho, está con un buen nivel, pero siente el peso del tour en las piernas, y eso es inevitable. Se viene la batalla, se viene la lucha, se vienen los ataques, se viene su majestad la montaña, y no le gusta que la suban a ritmo no le gusta ser superada, pero siempre corona campeones.

Félix Andres Sierra Quintero

¿Podremos cambiar?

La Ciudad más cordial de Colombia, la Ciudad más Limpia, la Ciudad de los Parques, así nos reconocían nacional e internacionalmente y nos llenaba de orgullo. Con la elección popular de alcaldes, ya el elegido no es por sus méritos y compromiso, sino de acuerdo con los intereses de las colectividades políticas. Con mayoría liberal, lo normal era que este partido ganara las elecciones; y en vez de basar sus programas en el desarrollo sostenido a largo plazo, se volvió una empresa electorera, con apetitos personales y no comunales, solo se cambia la fachada, llámese el alcalde, pero el resto son los mismos. Nos acostumbramos a este desgobierno, las fotos de los últimos cinco alcaldes es una muestra de la razón del deterioro de la ciudad; que las obras cuesten el doble y duren tres veces el tiempo inicial, que se apliquen medidas en beneficio de muy pocos, que el ornato y el medio ambiente son temas desconocidos, el deporte no es importante, se habla de ciencia y tecnologías, pero no se aplica, se perdió la cultura y las buenas maneras. Cada cuatro años hay la posibilidad de cambio, ¿será que ahora la aprovechamos?

Iván Ardila G

La Habana, Girón…

Están estas dos ciudades: conectadas. Un proceso por ese lado, otro de este costado. Se debate entre la vida, la paz y la no inclusión.

En la isla: un encuentro extraordinario e inusual, donde se dialoga: 50 años produciendo muertes, desapariciones, ahora aprender a desaprender para que no vuelva a ocurrir. De otra parte, junto a nuestro río Girón, otro proceso: la experiencia del estrato 1, de una joven madre de 26 años, donde como mujer excluida (prostitución – drogadicción) va de regreso a casa de mamá para empezar a levantar cabeza, pero se encuentra con las ollas de la drogadicción. ¿Para qué me sucede todo esto? La joven madre se interroga hace su proceso personal,quiere hacer de la espiritualidad y la felicidad, su giro nuevo.

Hoy nos cuesta pensar, sentir, actuar, todo está conectado. Pablo Corzo

El chivo expiatorio

Los acontecimientos de la frontera colombo-venezolana no cesan y por el contrario se agudizan. Se acaba de ordenar el cierre de otras líneas fronterizas con la suma de más colombianos deportados, no se sabe a cuantos ascenderá su número, que tendrán que abandonar su trabajo, sus enseres y hasta disgregar la familia cuando voluntariamente no lo hagan; ha sido la constante en estas anteriores semanas de incertidumbre.

Maduro, equivocadamente y con más alevosía que mesura, digna de un jefe de Estado, la emprendió contra los fantasmas colombianos que le huelen a uribistas y paramilitares y muy fácil buscar culpables y víctimas propiciatorias que ante el pueblo venezolano, que ni sabe a quién tiene de gobernante, le crea a pie juntillas, lo convierta en héroe y salvador de la democracia venezolana que de esto no tiene ni un pelo.

Por obra y gracia de la miope visión diplomática, los vecinos nos convertimos en sus enemigos y en chivos expiatorios de una administración desastrosa

Tobías Herrera Méndez

Envíe su correspondencia a nuestras oficinas o al correo electrónico: hagaseoir@vanguardia.com