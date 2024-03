HAGASE OIR

Envíe su correspondencia a nuestras oficinas o al correo electrónico: hagaseoirvanguardia.com

Compartir

Sociedad enferma

Es cierto que somos una sociedad absolutamente insensible. Tal vez agotados de tantos males, perdimos la capacidad de asombrarnos. Y lo que es peor, perdimos la capacidad de reaccionar. Todas las formas de violencia, la injusticia, la impunidad y la corrupción fueron haciendo cama en el país sin que a nadie pareciera importarle. Solamente nos atenemos a los registros de los hechos que hacen los medios pero nunca respondemos como colectivo, como sociedad. Simplemente decimos que somos un país feliz. Es decir, una sociedad enferma. Nos sobran, eso sí, drogas, alcohol, ferias y otras formas de alienación que sirven para paliar la realidad. Preferimos culpar a los demás de todo lo malo en lugar de apersonarnos de la situación. Somos indolentes.

Mientras el país avanza con una institucionalidad corrupta hacia el despeñadero, nosotros sólo nos interesamos por lo nuestro. Como si tarde o temprano ese orden de cosas no llegara a alcanzarnos. Existe una profunda crisis en la justicia, la salud, la educación, la agricultura, la seguridad, los derechos humanos. Y sin decir nada, avanzamos como el cangrejo. Por eso es que cada vez son más y peores las noticias que ocurren a diario. Tal vez la absoluta descomposición social nos haga reaccionar y seguramente no estemos lejos, pero si no atacamos la enfermedad de la indiferencia y la insensibilidad, será demasiado tarde para todos.

Iván Dallos Suárez

Ya está claro

En las reuniones subrepticias sostenidas por el Sr. Juan Manuel Santos con las Farc, les prometió “esta vida y la otra”. Dentro de lo prometido está la participación en política e ingreso a ocupar curules en la Cámara y el Senado sin participación en elecciones, es decir, “a dedo”; consulados y embajadas. Otra promesa tuvo que ser la inmunidad; por el mismo hecho de convertirse en parlamentarios no pagarían un día de cárcel.

Así las cosas, como no le ha sido fácil lograr la aprobación de estos adefesios ante la opinión pública, la Oposición y todo el estamento legítimamente constituido, esta es la hora en que no han podido llegar a ningún “acuerdo de lo acordado” y está buscando alternativas “non sanctas” como la creación del congresito y los facultades extraordinarias para aprobar todo lo acordado.

Fabio A. Ribero Uribe

¿Cual aldea global…?

Ahora se pregona que el mundo es un pañuelo, que todo queda más cerca, que somos una aldea global, que si se mueve una ficha del dominó en China, afecta a toda América, que ya no hay barreras ni linderos, que internet rompió con las distancias y fronteras.

Estas premisas son tan solo eso, premisas, cada uno las lee y las interpreta a su manera, pero todos cuidamos nuestro propio redil y hoy debido al éxodo de colombianos de Venezuela a Colombia, nos sentimos cucuteños y hacemos causa común enviando una libra de manteca o un kilo de sal; con esto limpiamos el alma y tratamos de conseguir un lote en el cielo.

Muchos colombianos en sus propias empresas, en sus lugares de trabajo, en sus casas, con la vecindad, actúan como auténticos “Maduro”, despreciando a su servidumbre, a sus compañeros de trabajo, a sus hermanos, desterrándolos socialmente, aislándolos y condenándolos al éxodo dentro de su propio redil o enviándolos fuera de territorios “propios”.

La reflexión es ¿cuántos actuamos y tenemos el alma de “Maduro” en nuestro propio patio?

Renzo Orlando Gutiérrez Rivera

El mal vecino

Un profesor de socioeconomía hacía tres recomendaciones cuando se fuera a comprar un predio rural: que la finca tuviera agua, preferiblemente propia, o sea, esa que nace y muere en la finca; que tuviera vía de acceso y que contara con buenos vecinos, porque con uno solo que fuera problemático siempre se tendrían problemas de linderos. Si asumimos por analogía que Colombia es una finca que quisiéramos vender habría pocos que quisieran comprarla para evitarse problemas con un vecino con el que compartimos 2.219 kms de linderos porque, quién podría tratar con alguien como Nicolás Maduro, que enmascarara los problemas internos de su país con medidas xenofóbicas que afectan a cientos de familias colombianas, que son deportadas de manera arbitraria con el pretexto de sanear la frontera de males comunes a los dos países.

William Sarmiento Gómez